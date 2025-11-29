Este domingo, 30 de noviembre, Cartagena tendrá Día de Puertas Abiertas en los Museos

La Red de Museos de Cartagena y Bolívar y la Alcaldía de Cartagena de Indias, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), invitan a toda la ciudadanía a disfrutar este domingo 30 de noviembre de una nueva edición del Día de Puertas Abiertas en los Museos, una jornada gratuita que se realizará de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

Será un plan familiar ideal para recorrer los espacios culturales de la ciudad, aprender de nuestra historia y disfrutar de propuestas artísticas que destacan el valor del patrimonio. Este año, además, algunos museos contarán con cuadros vivos, interpretaciones escénicas realizadas por grupos ganadores de la Convocatoria de Estímulos para las Fiestas de Independencia 2025, fortaleciendo la presencia de las artes escénicas en el circuito museal.

Además, los asistentes podrán conocer el I Salón de Arte Novembrino en el Museo Histórico de Cartagena, en el que se exhiben 30 obras de artistas plásticos locales, relacionadas con las Fiestas de Independencia de la ciudad.

Dumek Turbay Paz, alcalde Mayor de Cartagena, expresó: “Queremos que las familias cartageneras encuentren en este día una oportunidad para aprender, disfrutar y sentirse orgullosas del patrimonio que nos une como ciudad heroica”.

Durante la jornada abrirán sus puertas, de manera gratuita: Museo del Oro Zenú, Museo Histórico de Cartagena, Museo de Arte Moderno Enrique Grau, Espacio Cultural Claustro de la Merced, Casa Museo Rafael Núñez, Museo Biográfico Madre Bernarda, Castillo de San Felipe de Barajas y Museo Etnoindustrial de Galerazamba.

A su vez, Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC, manifestó: “Esta jornada demuestra el compromiso de la administración Distrital y de la Red de Museos por acercar la memoria a la ciudadanía. Los cuadros vivos, creados por artistas locales ganadores de la convocatoria, enriquecen la visita y permiten conectar el patrimonio con nuevas miradas”.

“Conocer nuestros museos es una forma de comprender quiénes somos como ciudad. Cada sala, cada objeto y cada relato nos conecta con nuestra historia y con las comunidades que la han construido. Esta jornada es una invitación a recorrerlos, descubrirlos y reconocer su valor como espacios vivos de aprendizaje y de identidad colectiva”, indicó Mariana Carulla, secretaria técnica de la Red de Museos de Cartagena y Bolívar.

Cuadros vivos en los museos

Como parte de la programación cultural, artistas y colectivos locales presentarán tres cuadros vivos históricos que recrean escenas clave de la independencia y de la memoria colectiva de la ciudad.

1. Obra: “Historia, Fiesta y Tradición”

Grupo: Colectivo Escénico Máscaras

Museos:

-Museo Histórico de Cartagena – 11:00 a. m.

-Museo de Arte Moderno de Cartagena – 2:00 p. m.

2. Obra: “La noche en que ardió el imperio”

Grupo: Asociación de Arte Trotasueños

Museos:

-Museo Histórico de Cartagena – 11:45 a. m.

-Museo de Arte Moderno de Cartagena – 3:00 p. m.

3. Obra: “Sitio de Cartagena: Asedio a Morillo”

Grupo: Los Pupilos, Grupo de Teatro

Museos:

-Museo Histórico de Cartagena – 12:30 p. m.

-Castillo de San Felipe de Barajas – 2:00 p. m.

La invitación está abierta para que todas las familias disfruten este domingo de un recorrido por los museos de Cartagena, redescubriendo la historia y celebrando el legado patrimonial de la ciudad.