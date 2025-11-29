Cemento País se destaca en el XXII Congreso Nacional de la Infraestructura

Cemento País participa activamente en el XXII Congreso Nacional de la Infraestructura, que se desarrolla del 26 hasta hoy 28 de noviembre en Cartagena, reafirmando su compromiso con el crecimiento y la transformación del sector.

El evento, considerado uno de los escenarios más relevantes para el análisis de políticas, tendencias y desafíos del país en materia de infraestructura, reúne a líderes gremiales, empresarios, autoridades y expertos que trazan la hoja de ruta para los próximos años.

Durante la jornada, Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País, resaltó la visión de la compañía:

“Nuestra presencia en este congreso refleja la apuesta por la calidad, la innovación y la sostenibilidad. Estos espacios nos permiten fortalecer alianzas estratégicas y consolidarnos como un actor esencial para los grandes proyectos que conectan y desarrollan a Colombia”.

Cemento País presentó su portafolio de cementos de alta resistencia y desempeño, reconocidos por su durabilidad y adaptabilidad a distintos tipos de obra, desde infraestructura vial hasta proyectos urbanos de gran escala.