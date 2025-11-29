Casa del Niño realizó la clausura del año escolar del Aula Hospitalaria con 13 estudiantes

Casa del Niño Hospital Infantil llevó a cabo la clausura del año escolar del Aula Hospitalaria, un proyecto pedagógico que brinda continuidad académica a los niños y adolescentes hospitalizados o en tratamiento médico prolongado, garantizando su derecho a la educación pese a no poder asistir temporalmente a sus colegios de origen.

Durante la ceremonia, 13 pacientes recibieron mención de honor por su compromiso, disciplina y resiliencia, y avanzarán al siguiente grado escolar tras cumplir exitosamente con los objetivos académicos establecidos para su nivel. Para estos niños y jóvenes, el Aula Hospitalaria representa no solo un espacio de aprendizaje, sino también una oportunidad para mantener su proyecto de vida activo mientras enfrentan procesos de salud complejos.

El Aula Hospitalaria de Casa del Niño, que este año completó su segundo año de funcionamiento, es un programa liderado por la Secretaría de Educación Distrital, en alianza con la institución hospitalaria, y está dirigido a estudiantes entre los 2 y los 17 años. A través de este modelo pedagógico flexible, los pacientes reciben acompañamiento escolar personalizado, actividades lúdicas y materiales formativos que permiten fortalecer sus competencias académicas y socioemocionales.

Gracias al trabajo articulado entre docentes especializados, el equipo interdisciplinario del hospital y las familias, los estudiantes pueden avanzar en sus procesos educativos, mantener hábitos de estudio y conservar el vínculo con su institución educativa de origen mientras permanecen hospitalizados o en tratamiento ambulatorio.

La Secretaría de Educación y Casa del Niño reiteraron que el Aula Hospitalaria es un proyecto que dignifica la experiencia de los pacientes pediátricos, mitigando el impacto de la enfermedad en su trayectoria escolar e impulsando la inclusión educativa en contextos de salud.

“Este espacio es un puente entre la salud y la educación; un entorno seguro donde los estudiantes pueden seguir creciendo, aprendiendo y soñando, incluso en los momentos más difíciles”, destacó el Dr. Luis Alberto Percy, Director General del Grupo Fundacional Casa del Niño.

Asimismo, la Fundación reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo esta iniciativa, impulsando alianzas que permitan ampliar su alcance y mantener el acompañamiento pedagógico para todos los niños y jóvenes que, desde su condición médica, siguen demostrando que la educación transforma vidas.