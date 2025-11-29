Capturado un hombre que quemó cuatro viviendas y dejó una persona lesionada en Medellín

Medellín

La alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana anunciaron la captura de un hombre de 59 años de edad, cuyo oficio es reciclador, que generó un incendio que puso en riesgo a varias familias en el barrio Manrique, nororiente de la ciudad. Esta persona podría afrontar una pena de hasta 20 años de cárcel.

Según el reporte de las autoridades, esta emergencia se registró la noche del 24 de noviembre cuando el hoy detenido habría prendido un material altamente combustible en una bodega de reciclaje construida en madera y donde hay viviendas muy cercanas. Las llamas rápidamente se propagaron y generaron la emergencia que consumió cuatro casas. Una persona fue llevada a un hospital por la inhalación de humo.

“El fuego se propagó rápidamente a una vivienda contigua, también en madera, y por radiación y magnitud alcanzó tres estructuras en mampostería ubicadas en una cota superior. La comunidad señaló a un hombre de 59 años como la persona que habría iniciado el fuego al prender un objeto que terminó extendiendo las llamas sin control. La atención del incidente requirió la intervención de cuatro máquinas de bomberos y dos ambulancias”, dijo el secretario de seguridad de Medellín, Manuel Villa.

El hombre fue dejado a disposición de las autoridades competentes que lo judicializaron por el delito de incendio en inmueble, que contempla penas que van desde 32 hasta 180 meses de prisión, pero cuando los hechos ocurren en edificaciones destinadas a habitación, podría aumentar la mitad, lo que podría incrementarse a los 20 años de prisión.