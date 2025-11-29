Alejandro De Bedout fue elegido presidente del Concejo de Medellín 2026

Medellín

Este sábado 29 de noviembre fue elegida la nueva mesa directiva del concejo de Medellín para el 2026. El nuevo presidente obtuvo 20 votos a favor, con lo que liderará la corporación a partir del próximo año.

Según la información del Concejo de Medellín, el nuevo presidente es Alejandro De Bedout, quien integra el partido Creemos, el mismo del alcalde Federico Gutiérrez. El vicepresidente primero es Andrés Rodríguez “El Gury”, del Centro Democrático, y como vicepresidente segundo, Farley Macías, del Partido Liberal.

Alejandro De Bedout ha sido edil de la comuna 14, El Poblado; además de director del Banco de los Pobres, subsecretario de Desarrollo Económico y secretario de Juventud de Medellín y en su cuenta de X manifestó ante la elección: “Con orgullo y con profundo sentido de responsabilidad anuncio que, a mis 36 años, he sido elegido Presidente del Concejo de Medellín para el 2026. Este no es un triunfo individual, es un mandato ciudadano y una confianza que asumo con carácter, determinación y amor por Medellín”.

Por su parte, el alcalde de Medellín Fico en la misma red social felicitó a la nueva mesa directiva y escribió: “Seguiremos trabajando juntos con respeto e independencia por el bien de nuestra gente en Medellín”.