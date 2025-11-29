Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Alcaldía de Cartagena, a través de Distriseguridad, cierra jornadas ‘Proteger y convivir’

Esta iniciativa tiene como objetivo el mejoramiento de la tolerancia, sana convivencia, y contribuir a la construcción de entornos seguros

Con una animada jornada pedagógica, lúdica y musical realizada en la Institución Educativa Luis Carlos Galán, del barrio El Pozón, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de Distriseguridad, cumplió formalmente el cierre de campaña del proyecto “Proteger y Convivir”.

La iniciativa, ​que busca involucrar a las comunidades educativas del Distrito en el mejoramiento de la tolerancia, sana convivencia, y contribuir a la construcción de entornos seguros, se realizó en siete (7) Instituciones priorizadas de las tres localidades: Fernando de La Vega, y la I.E. Santamaría en la Localidad 1; Fredonia, Foco Rojo y Luis Carlos Galán en la Localidad 2; en tanto que en la localidad 3 las jornadas se desarrollaron en las I.E. Salín Bechara y Promoción Social, impactando a por lo menos 300 estudiantes de bachillerato.

Al igual que en las jornadas anteriores, los estudiantes de la I.E. Luis Carlos Galán, orientados por gestores sociales e integrantes del equipo interdisciplinario adscrito al área de Comunidades de Distriseguridad, reflexionaron sobre temáticas asociadas a resolución de conflictos, percepción de la escuela como espacio seguro de integración, fortalecimiento de la tolerancia en el relacionamiento interpersonal, reconocimiento de la diversidad, liderazgo juvenil, y buen uso de las redes sociales, entre otros.

De igual manera, hubo espacio para las expresiones artísticas, como mecanismo de niños y jóvenes para expresar sus percepciones sobre la convivencia con familiares, compañeros de estudios, amigos, docentes y vecinos.

“El proyecto ‘Proteger y Convivir’ hace parte de las estrategias desplegadas por la Administración Distrital para fortalecer la convivencia ciudadana, como factor para el desarrollo de comunidades más integradas y seguras, y este proceso se aborda desde la edad escolar, por lo que decidimos priorizar Instituciones Educativas en barrios de las tres localidades de la ciudad, contando con amplia receptividad y positivos impactos, lo que nos motiva a sostener y reforzar en las próximas vigencias estas acciones”, dijo Jaime Hernández Amín, director general de Distriseguridad.

