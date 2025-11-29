Aguas de Cartagena entrega parque sostenible en Villa Rosita

Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., coherente con su misión de sostenibilidad y responsabilidad social, ha entregado a la comunidad del barrio Villa Rosita un parque totalmente renovado. Este espacio incluye mobiliario de recreación infantil fabricado con madera plástica, un material ecológico producido a partir de residuos reciclados.

Este uso de madera plástica reafirma el compromiso de la empresa con la economía circular, convirtiendo desechos en infraestructura duradera y de alto valor comunitario. Además, la remodelación embellece el entorno y proporciona un lugar moderno y seguro donde los niños, niñas y vecinos pueden compartir y disfrutar de un estilo de vida más activo y saludable.

La entrega del parque corresponde al “Proyecto Entorno Sostenible” de Aguas de Cartagena, que representa una estrategia integral orientada a generar un impacto social y ambiental positivo en las zonas de influencia de sus instalaciones —principalmente alrededor de sus estaciones de bombeo de aguas residuales—. Este proyecto se sustenta en tres pilares esenciales: ambiental, social y técnico-operativo, buscando armonizar el funcionamiento eficiente de la empresa con las aspiraciones de desarrollo de la comunidad.

Con la materialización de esta obra en Villa Rosita, Aguas de Cartagena reafirma su compromiso de construir relaciones de confianza y colaboración con la comunidad, generando valor compartido con los habitantes. La compañía ha señalado que va más allá de la simple prestación de servicios de acueducto y alcantarillado: trabaja de la mano con los ciudadanos para promover una transformación ecológica y social en Cartagena.

Además, esta entrega representa un paso decisivo hacia una transformación ecológica en Cartagena. Al usar madera plástica —un material reciclado—, Aguas de Cartagena demuestra su compromiso con la economía circular, reduciendo residuos y dando nueva vida a materiales que, de otro modo, serían desechados. Este enfoque no solo contribuye a minimizar el impacto ambiental, sino que también promueve la innovación social y el desarrollo de infraestructura urbana regenerativa.