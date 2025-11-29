Adulto y dos menores, sorprendidos con armas de fuego ilegales en Bicentenario y Ciudad Jardín

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego y el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, lograron en las últimas horas aprehender dos adolescentes y un sujeto, en el sur de la ciudad.

El primer operativo se llevó a cabo en el barrio Bicentenario, donde la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia, de la Policía Nacional de Colombia, permitieron prevenir una afectación a la seguridad ciudadana y aprehender a dos adolescentes, quienes minutos antes habían hurtado a una pareja, despojándolos de dos celulares.

Durante el procedimiento les fue incautada un arma de fuego tipo changón y un cartucho sin percutir. Los dos celulares hurtados fueron recuperados, siendo entregados a sus propietarios, quienes agradecieron a la Policía Nacional la oportuna reacción.

El segundo operativo se produjo en el barrio Ciudad Jardín, donde fue sorprendido ‘el Baena’, de 24 años de edad, con un arma de fuego ilegal tipo changón, con un cartucho sin percutir calibre 16.

El capturado se encontraba en las horas de la madrugada deambulando de forma sospechosa por el sector.

Los elementos incautados, el detenido y los aprehendidos, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego se han capturado 762 personas, logrando incautar 654 de estas armas, que se traducen en vidas salvadas.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró.