Siete muertos en el Catatumbo tras nuevos enfrentamientos entre el ELN y las disidencias
La confrontación entre grupos ilegales en el norte del departamento deja varios heridos y siete muertos. Integrantes del ELN se enfrentaron con la disidencia del frente 33, de acuerdo con la comunidad, habría fallecido uno de los líderes del ELN en la zona.
La confrontación entre el ELN y disidencias del grupo 33 se registra en el norte del departamento, específicamente en el corregimiento de Filogringo, jurisdicción de El Tarra, en la región del Catatumbo.
La confrontación deja, hasta el momento, al menos siete personas muertas y varios heridos.
Entre la comunidad ha circulado la versión de que, en medio de estos enfrentamientos, habría muerto alias “Cuyo”, presunto comandante del ELN en esta zona del Catatumbo.