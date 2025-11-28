Siete muertos en el Catatumbo tras nuevos enfrentamientos entre el ELN y las disidencias

La confrontación entre el ELN y disidencias del grupo 33 se registra en el norte del departamento, específicamente en el corregimiento de Filogringo, jurisdicción de El Tarra, en la región del Catatumbo.

#ATENCIÓN| Siete muertos dejan enfrentamientos entre el Eln y las disidencias armadas en el Catatumbo. @Esmerojaso https://t.co/ubMG3n9ma0 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 28, 2025

La confrontación deja, hasta el momento, al menos siete personas muertas y varios heridos.

Entre la comunidad ha circulado la versión de que, en medio de estos enfrentamientos, habría muerto alias “Cuyo”, presunto comandante del ELN en esta zona del Catatumbo.