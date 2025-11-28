Sector palmero expone retos y prioridades en el Congreso Nacional Agropecuario

En el Congreso Nacional Agropecuario, voceros del sector palmero aprovecharon este espacio para presentar los principales desafíos que enfrenta la agroindustria en el país y las expectativas que tiene frente al próximo gobierno.

Uno de ellos fue Nicolás Pérez, presidente de FEDEPALMA, quién le aseguró a Caracol Radio que aprovecharon este espacio para poner sobre la mesa los temas críticos que afectan el desarrollo del campo, específicamente en el sector palmero.

“Los principales objetivos de este Congreso ha sido poner de presente cuáles son esos temas que el sector agropecuario y en conjunto hemos identificado la situación crítica para garantizar la labor que vienen desempeñando los agricultores de este país y si no tenemos esto, no nos permitirá cumplir con responsabilidad alimentarias no solo a los colombianos, sino a los habitantes de otras partes del mundo“, dijo el presidente de FEDEPALMA.

Esto es lo que espera el gremio para el próximo gobierno

En materia de seguridad física, Pérez señaló que esta situación le corresponde al Estado fortalecer con la Fuerza Pública, mejorar la capacidad judicial y reforzar la inteligencia en el territorio rural.

" Los habitantes del campo son los que más están sufriendo este deterioro y los productores agropecuarios que son habitantes del campo, (..) Solamente el Estado puede fortalecer las capacidades de las fuerzas militares y de policía para fortalecer el trabajo del aparato judicial y los temas de inteligencia“, agregó.

Trabajo conjunto para el desarrollo del campo

Finalmente, el presidente de FEDEPALMA hizo un llamado para que el próximo gobierno plantee reglas estables al desarrollo productivo del campo colombiano.

"Entonces creemos que allá hay una cantidad de tareas para el próximo gobierno, el próximo congreso y por supuesto en un trabajo conjunto con el sector privado", concluyó.