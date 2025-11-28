Policía de Bolívar capturó a presunto feminicida en San Juan Nepomuceno

En una rápida acción investigativa, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Investigación Criminal Bolívar, logró la captura de José Luis Sáenz Buelvas, de 57 años, quien era requerido por el delito de feminicidio. La detención se efectuó en vía pública, en el sector Cancha Malibú, barrio La Floresta del municipio de San Juan Nepomuceno.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La orden de captura fue emanada por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Juan Nepomuceno, a solicitud de la Fiscalía 36 Seccional de Turbaco, Bolívar. A Sáenz Buelvas se le atribuye el homicidio de Cindy Paola Gómez López, de 28 años, ocurrido el pasado 22 de noviembre de 2025 en dicha población, donde la víctima fue hallada sin vida en un motel. Según el dictamen de Medicina Legal, la causa de muerte fue asfixia mecánica.

Según las investigaciones el capturado registra cuatro anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, feminicidio, lesiones culposas y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y durante las audiencias preliminares un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Alejandro Reyes Ramírez, rechazó contundentemente este hecho y cualquier manifestación de violencia contra las mujeres.

“Como institución no toleramos ningún acto que atente contra la vida y la dignidad de una mujer. Invitamos a toda la ciudadanía a denunciar de inmediato cualquier situación de riesgo. Romper el silencio puede evitar una tragedia y salvar vidas”, expresó.