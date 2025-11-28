Deportes

Colombia se afianza en el primer puesto de los Juegos Bolivarianos: Así va la tabla de medallería

La delegación nacional sumó nuevos oros en tiro con arco y squash.

Diana Peñuela y Lina Hernández ganaron oro y plata en la contrarreloj femenina / Twitter: @MinDeporteCol.

Diana Peñuela y Lina Hernández ganaron oro y plata en la contrarreloj femenina / Twitter: @MinDeporteCol.

Colombia se mantiene al comando de la tabla de medallería de los Juegos Bolivarianos de Lima, cuando las justas ya están por llegar a su parte media. La delegación nacional alcanzó nuevas medallas de oro en disciplinas como ciclismo, tiro con arco y squash.

Tras el séptimo día de competencias, los deportistas del país alcanzaron un total de 143 medallas, de las cuales 61 son de oro, 51 de plata y 31 de bronce.

Durante la jornada de este jueves, la cosecha de medallas para el país fue bastante fructífera, recibiendo 12 oros, 7 platas y 6 bronces. Distanciándose de su principal perseguidor, Venezuela, quien ahora se encuentra a 16 medallas de oro de distancia.

El tiro con arco le representó al país en total cinco medallas de oro, conseguidas en el recurvo equipo femenino; recurvo equipo masculino; recurvo equipo mixto; recurvo individual femenino (Isabella Forero) y recurvo individual masculino (Santiago Arcila).

Colombia también hizo gala de su poderío en el ciclismo, donde domino a placer la prueba de contrarrelol individual de ambas ramas. Diana Peñuela ganó en la categoría femenina (29:49,56, 22.1 km), mientras que Walter Vargas se impuso en la masculina, con un tiempo de 51:25,09, en 44.2 km de recorrido.

Este viernes se cumplirá la octava jornada de competencias, con 36 medallas de oro en disputa. Tendrán acción los deportes de canotaje velocidad; natación clavados; ecuestre; esgrima; esquí náutico; gimnasia artística; hockey; surf; taekwondo; tiro deportivo y voleibol sala.

Tabla de medallería Juegos Bolivarianos 2025

Pos.PaísOroPlataBronceTotal
1.Colombia615131143
2.Venezuela453438117
3.Perú19273884
4.Guatemala1891542
5.Chile16172255
6.Ecuador11242358
7.El Salvador26513
8.República Dominicana15814
9.Panamá1056
10.Uruguay1001
11.Paraguay0268

