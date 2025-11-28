Colombia se afianza en el primer puesto de los Juegos Bolivarianos: Así va la tabla de medallería
La delegación nacional sumó nuevos oros en tiro con arco y squash.
Colombia se mantiene al comando de la tabla de medallería de los Juegos Bolivarianos de Lima, cuando las justas ya están por llegar a su parte media. La delegación nacional alcanzó nuevas medallas de oro en disciplinas como ciclismo, tiro con arco y squash.
Tras el séptimo día de competencias, los deportistas del país alcanzaron un total de 143 medallas, de las cuales 61 son de oro, 51 de plata y 31 de bronce.
Durante la jornada de este jueves, la cosecha de medallas para el país fue bastante fructífera, recibiendo 12 oros, 7 platas y 6 bronces. Distanciándose de su principal perseguidor, Venezuela, quien ahora se encuentra a 16 medallas de oro de distancia.
El tiro con arco le representó al país en total cinco medallas de oro, conseguidas en el recurvo equipo femenino; recurvo equipo masculino; recurvo equipo mixto; recurvo individual femenino (Isabella Forero) y recurvo individual masculino (Santiago Arcila).
Colombia también hizo gala de su poderío en el ciclismo, donde domino a placer la prueba de contrarrelol individual de ambas ramas. Diana Peñuela ganó en la categoría femenina (29:49,56, 22.1 km), mientras que Walter Vargas se impuso en la masculina, con un tiempo de 51:25,09, en 44.2 km de recorrido.
Este viernes se cumplirá la octava jornada de competencias, con 36 medallas de oro en disputa. Tendrán acción los deportes de canotaje velocidad; natación clavados; ecuestre; esgrima; esquí náutico; gimnasia artística; hockey; surf; taekwondo; tiro deportivo y voleibol sala.
Tabla de medallería Juegos Bolivarianos 2025
|Pos.
|País
|Oro
|Plata
|Bronce
|Total
|1.
|Colombia
|61
|51
|31
|143
|2.
|Venezuela
|45
|34
|38
|117
|3.
|Perú
|19
|27
|38
|84
|4.
|Guatemala
|18
|9
|15
|42
|5.
|Chile
|16
|17
|22
|55
|6.
|Ecuador
|11
|24
|23
|58
|7.
|El Salvador
|2
|6
|5
|13
|8.
|República Dominicana
|1
|5
|8
|14
|9.
|Panamá
|1
|0
|5
|6
|10.
|Uruguay
|1
|0
|0
|1
|11.
|Paraguay
|0
|2
|6
|8