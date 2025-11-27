Plataforma Catalina del DATT atendió 577 denuncias este año en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), realizó el lanzamiento de la asistente virtual Catalina, una herramienta que permite a los ciudadanos realizar denuncias relacionadas con el tránsito y la movilidad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Desde la habilitación de este canal, el DATT ha recibido 577 denuncias, de las cuales 505 han sido resueltas exitosamente.

“Esto demuestra la importancia de la corresponsabilidad ciudadana y cómo entre todos podemos trabajar por una movilidad responsable y consciente. Como parte del proceso de seguimiento a las denuncias recibidas a través del aplicativo Catalina Record, se ha llevado a cabo la notificación formal a los propietarios o poseedores de vehículos presuntamente involucrados en comportamientos contrarios a las normas de tránsito y la convivencia vial”, explicó José Ricaurte, director del DATT.

El barrio que más denuncias ha presentado es Manga, seguido de El Campestre, Bocagrande, Centro Histórico, El Bosque, Marbella y Pie de la Popa. Hasta la fecha, se han enviado 69 notificaciones respetando el debido proceso, citando a los responsables para la presentación de descargos y la socialización de la evidencia recopilada mediante el aplicativo.

De estas citaciones, 29 propietarios o conductores se han presentado voluntariamente en las instalaciones del DATT, lo que refleja una respuesta positiva y un alto nivel de colaboración ciudadana.

Durante dichas comparecencias se han realizado charlas pedagógicas orientadas a la sensibilización y prevención de infracciones, logrando un impacto correctivo significativo. Como resultado, 4 casos han derivado en sanciones por la gravedad de las conductas evidenciadas, mientras que el resto ha tenido un enfoque preventivo y educativo.

Entre las infracciones más recurrentes se encuentran el estacionamiento en lugares prohibidos o no permitidos, bloquear calzadas o intersecciones y circular por sitios restringidos y/o prohibidos.

Los ciudadanos pueden acceder a la asistente virtual Catalina a través de WhatsApp: 323 319 0810.