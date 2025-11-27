“No cedemos a amenazas”: Portugal a Venezuela tras revocar concesión de vuelo de la aerolínea TAP / JoaoMartinsARC

El Gobierno de Portugal avisó a Venezuela que no cede a las amenazas después de que el Ejecutivo del presidente Nicolás Maduro revocara la concesión de vuelo a TAP, que es 100 % propiedad del Estado portugués, y a otras aerolíneas como Iberia, Avianca, Latam Colomia, Gol y Turkish Airlines.

El ministro luso de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz, apuntó en su cuenta de X que su Gobierno “no cede a amenazas, ultimátums, ni presiones de ningún tipo”.

“Nuestra actuación está guiada exclusivamente por el interés nacional superior y la defensa inquebrantable de la seguridad de los portugueses en cualquier parte del mundo”, dijo.

Agregó que en materia de aviación civil, así como en todas las áreas estratégicas, su país respeta las reglas internacionales, las mejores prácticas de seguridad y la coordinación con las autoridades aeronáuticas, lo que garantiza la protección de pasajeros, tripulaciones y aerolíneas.

“Portugal es un país libre, soberano y responsable -subrayó-. Actuaremos siempre con serenidad, firmeza y sentido de Estado, protegiendo a nuestros ciudadanos, defendiendo nuestras instituciones y afirmando, sin dudar, la dignidad del país”.

¿Por qué se toma la decisión?

Venezuela revocó el miércoles 26 de noviembre la concesión de vuelo a TAP y al resto de aerolíneas tras acusarlas de “sumarse a las acciones de terrorismo” de Estado promovidas por EE.UU. y cancelar sus vuelos “unilateralmente” hacia y desde el país latinoamericano.

La decisión se produjo después de que el Gobierno de Maduro diera un plazo de 48 horas, que venció el miércoles al mediodía, para que las compañías aéreas retomaran sus operaciones en Venezuela tras haberlas suspendido.

Las aerolíneas adoptaron ese paso después de que la Administración Federal de Aviación de EE.UU. instara el viernes a las compañías aéreas comerciales a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe por lo que considera “una situación potencialmente peligrosa en la región”.

TAP anunció el sábado que había decidido cancelar un vuelo programado para ese día y otro el pasado martes con destino a Venezuela.