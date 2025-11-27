Malpensante Moda, Arquitectura, Diseño & Artesanía llega a su sexta edición: estas son sus novedades

Llegó la revista Malpensante Moda, Arquitectura, Diseño & Artesanía, que está estrenando su sexta edición, una revista que este año se mete de lleno en una idea muy poderosa: habitar el espacio.

Son 192 páginas que recorren la relación entre el diseño, la estética contemporánea, la tradición artesanal y hasta la biodiversidad que nos rodea. Y lo hacen con 28 historias, entre reportajes, entrevistas, editoriales fotográficos y ficción, que muestran cómo habitamos la naturaleza, los espacios que construimos y hasta nuestro propio cuerpo.

¿De qué se tratará esta edición de la revista?

El personaje central de este número es la ceramista Diana Fraser, una mujer que transforma el barro en arte, en unas obras únicas. Ella abrió su casa–taller–invernadero en el altiplano andino para mostrar cómo crea rodeada de esa humedad verde que la inspira.

Además, Rocio Arias, quien es una de las líderes detrás de este proyecto, presentará una revista impresa como una experiencia 3D en un espacio creado para exhibir comercialmente artefactos de diseño y artesanías. Al mismo tiempo, se realiza el ciclo de Artes de la Conversación en el auditorio de la Casa Malpensante.

¿Cómo conocerla?

Los que les interese conocer este gran proyecto de diseño, arte y arquitectura, pueden acercarse a la Casa Malpensante en la Cra. 23 #73-27, en el Barrio San Felipe, Bogotá. Podrán conocer más de este proyecto hasta el 5 de diciembre.