“Las fotomultas aún no están en funcionamiento”: secretario de Movilidad de Tunja, Juan García

Tunja

El secretario de Movilidad de Tunja, Juan Carlos García, confirmó que las cámaras de fotodetección de la ciudad aún no se encuentran en funcionamiento, desmintiendo así versiones que señalaban que ya se estarían imponiendo comparendos por este sistema.

El funcionario explicó que actualmente el proceso se encuentra en fase de instalación de la señalización vertical, en articulación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Posteriormente se llevará a cabo un periodo de pruebas y, solo después de este procedimiento, las cámaras entrarían en operación oficial.

De manera paralela, la administración municipal avanza en la tecnificación de los sistemas de control con la implementación de body cams para los agentes de tránsito, con el objetivo de garantizar transparencia en los procedimientos de comparendos y retenes, además de fortalecer la confianza de la ciudadanía.

El secretario también indicó que se están desarrollando jornadas pedagógicas en diferentes puntos de la ciudad, dirigidas a motociclistas, conductores de servicio público y demás actores viales, con el fin de mejorar los comportamientos en la vía, reducir el exceso de velocidad y evitar maniobras imprudentes que derivan en siniestros viales.

García alertó que en algunos sectores de Tunja se ha registrado un incremento preocupante en la accidentalidad y mortalidad por accidentes de tránsito, situación que ha encendido las alertas de las autoridades locales, departamentales y nacionales. Por esta razón, hizo un llamado a la corresponsabilidad de todos los conductores para proteger la vida en las vías.

Frente al inicio de operaciones de las fotomultas, el funcionario señaló que antes de su activación se realizará una socialización oficial por medios de comunicación y redes institucionales, informando de manera clara a la comunidad. De manera preliminar, el sistema podría estar listo a mediados de diciembre, aunque la fecha definitiva dependerá de los ajustes técnicos.

Finalmente, anunció que durante la temporada decembrina se reforzarán los controles de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad, con el fin de prevenir tragedias durante las festividades. También pidió a la ciudadanía evitar dejar vehículos estacionados por largas horas en la vía pública, especialmente en el actual contexto de seguridad.

“La movilidad segura es una responsabilidad compartida. Las acciones de control buscan proteger la vida de todos”, concluyó.