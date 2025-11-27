Gabriela Cuicchi, la cantante argentina que se enamoró de la música colombiana

Gabriela Cuicchi, artista argentina que es amante de la música colombiana, conversó con La W acerca de su amor por el país y en especial de su cultura.

“Soy una apasionada de la música colombiana. En Argentina amamos la cumbia. Los caminos de la música y de la vida me fueron haciendo entrar cada vez más en la música colombiana”, sostuvo.

Contó que en abril de 2025 tuvo la posibilidad de viajar a Colombia al Festival Nacional de la Cumbia en Cereté. En septiembre inició una recolecta para ayudar a los niños de una escuela en Bolívar.

“Al llegar a Malagana nos encontramos con la escuela de Hanner, de Tambolero, que se llama Escuela Tambores de Lamba, que tiene como comisión mantener vivo el legado de Marceliano, el legado de la región, del son de negro, del bullerengue”, afirmó.

“Él les enseña de su propio esfuerzo, como dice él, con recursos económicos, pero él dedica su tiempo, su vida, obviamente sin remuneración, a enseñarle a los niños de la región a tocar los instrumentos, a tocar los tambores, a sentir esa pasión que le legó su abuelo para con el son de negro, el bullerengue, que mantengan vivas sus raíces, sus tradiciones, y los niños”, añadió.

Ya en la región, Cuicchi vio las necesidades que tenían los niños en la escuela, por lo que tomó la decisión de abrir una ‘vaqui’ para darles una mano y cubrir las necesidades.

Reviva la entrevista completa con Gabriela Cuicchi aquí: