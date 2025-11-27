Decisión del CNE sobre campaña Petro 2022 sacude proceso electoral: así reaccionan los políticos

Noticia en desarrollo...

Este jueves 27 de noviembre, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral sancionó la campaña Petro presidente 2022, por violar los topes electorales por más de 3.500 millones de pesos.

Esta decisión tras la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, que obtuvo una votación de seis a tres en Cartagena tras la entrada de dos conjueces.

El CNE determinó que en la primera vuelta hubo violación de topes electorales que superó los 2 mil millones de pesos, y en la segunda vuelta excedió más de 500 millones.