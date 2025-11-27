Colombia brilla en los Juegos Bolivarianos 2025: Así va la tabla de medallería tras sexta jornada

Se cumplió la sexta jornada de competencias de los Juegos Bolivarianos en Perú. La delegación colombiana tuvo su día más productivo en Ayacucho y Lima, ya que se colgaron 30 medallas, de las cuales 12 fueron oro.

La natación en carreras, que terminó competencias, aportó tres títulos para Colombia. Del mismo modo, el campeonato se bañó de Tricolor, con un total de 41 medallas (14 oros, 19 platas y 8 bronces).

En el sexto día de competencias también destacó lo hecho por Colombia en el tiro con arco, gracias a tres oros, dos platas y un bronce.

El squash aportó dos oros más con María Tovar y Ronald Palomino en los dobles mixto, mientras Laura Tovar y Lucia Bautista gritaron campeonas en dobles femenino. Del mismo modo, el canotaje también relució con el mismo número de logros en velocidad: en k2 - 200 m femenino, Diexe Molina y Mónica Hincapié se impusieron (42.42), mientras Alejandro Rodríguez y Pacheco hicieron lo propio en el C2- 200 m masculino (40.95).

El BMX carreras también dio alegrías a la delegación nacional, gracias a Valentina Muñoz y Sharid Fayad, quienes hicieron el 1-2 en la prueba femenina. En la masculina, Juan José Velásquez se impuso en la prueba.

Así las cosas, el acumulado de Colombia en los Juegos Bolivarianos es de 118 medallas, de las cuales 49 son de oro, 44 de plata y 25 de bronce. Supera por 10 metales dorados a Venezuela, segunda en el escalafón, y por 36 a Chile.

Tabla de medallería de los Juegos Bolivarianos 2025