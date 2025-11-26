Colombia ya gritó ‘campeón’ en los Juegos Bolivarianos 2025: Así le fue en la quinta jornada

Colombia se coronó campeón del levantamiento de pesas en los Juegos Bolivarianos de Lima 2025. En la jornada del martes 25 de noviembre logró llegar a las 29 medallas, de las cuales 17 fueron de oro, 34 de plata y 17 de bronce.

Rafael Cerro estableció un récord panamericano en la categoría de 110 kg y fue el último en realizar la prueba de esta disciplina en los juegos, para luego darle a la federación el reconocimiento de los mejores de la competencia.

Además de Cerro, otros de los que lograron subirse al podio en arranque y envión fueron Yeison López, en los 88 kg.; Marcos Bonilla, en hasta 110 kg.; Yenny Sinisterra, en los 63 kg.; Mari Leivis Sánchez, en los 77 kg. y Alejandra Rodríguez, en los 69 kg.

La lucha también concluyó la participación

Los deportistas que compitieron en lucha lograron ocho medallas. El oro de Elkin España en los 57 kg. de la modalidad libre fue el último metal del equipo tricolor, que también se había subido a lo más alto del podio con Alexis Muñoz, en lucha greco 77 kg. Los podios restantes fueron para Steven Horta (greco 67 kg), Carlos Muñoz (greco 87 kg) y Carlos Izquierdo (libre 97 kg), quienes fueron segundos y Andrea González (libre 57 kg), Tatiana Rentería (libre 76 kg) y Katherine Rentería (libre 62 kg), terceras.

Por su parte, en la jornada también fue protagonista la natación con nueve medallas. Stefanía Gómez, en los 50 metros pecho, Jazmín Pistelli, en los 200 m. espalda y el equipo femenino de 4x100 estilo libre conformado por Tiffany Murillo, Karen Durango, Carolina Rowe e Isabella Bedoya, lograron los metales dorados de la jornada, donde también se consiguieron cuatro platas y dos bronces.

Así las cosas, la delegación nacional cerró la jornada con 10 medallas más de oro, que le permiten estar en la primera ubicación del medallero. El acumulado es de 88 medallas, 37 doradas, 34 de plata y 17 de bronce.