VIDEO | Jhon Córdoba anotó golazo con Krasnodar en los cuartos de final de la Copa de Rusia

¡Jhon Córdoba continúa con su racha positiva en Rusia! En la mañana de este miércoles 26 de noviembre se disputó el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Rusia entre Krasnodar vs. Orenburg. El equipo del colombiano logró clasificar a la semifinal del campeonato tras imponerse 4-0 en condición de local.

Nikita Krivtsov (4′), Jhon Córdoba (57′), João Bachi (61′) y Jubal Rocha Mendes (85′) fueron los autores del triunfo del Krasnodar y sellaron la clasificación a la siguiente instancia. El marcador global concluyó 7-1.

Así fue el gol de Jhon Córdoba

Al minuto 57’, Danila Kozlov cobró un tiro libre desde la banda derecha con pierna derecha, enviando el balón al centro del área, donde esperaban varios de sus compañeros, entre ellos Jhon Córdoba. El colombiano aprovechó el balón en el aire y no dudó en enviarlo al fondo de la red.

El arquero Andrey Khodanovich intentó evitar el gol, pero fue sorprendido y terminó cayendo dentro del arco. Córdoba marcó el segundo tanto y amplió la ventaja.

¿Cuándo vuelve a jugar el Krasnodar?

El próximo partido de Krasnodar será este domingo 30 de noviembre frente a Krylia Sovetov a partir de las 6:00 de la mañana (hora Colombia), juego válido por la jornada 16 de la Liga Premier de Rusia. El partido se jugará en el Krasnodar Stadium, que tiene capacidad para más de 30.000 espectadores.

Parcialmente, el equipo de Jhon Córdoba lidera la tabla con 34 puntos, luego de disputar 16 partidos, de los cuales ha ganado 10, empatado 4 y perdido 2. Krylia, por su parte, ocupa la casilla 11 con 17 puntos.