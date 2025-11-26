Veolia Aseo Cartagena realizó ‘Reciclatón’ en el centro comercial La Plazuela

Cartagena

Veolia Aseo Cartagena reafirma su compromiso, en convertir a La Heroica en un territorio sostenible y lleno de bienestar a través del cuidado y la conservación de los recursos naturales.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Por ello, la empresa ejecuta diversas acciones ambientales que consolidan una estrategia integral, basada no solo en la adecuada gestión de residuos, sino también en la implementación de soluciones concretas orientadas a la transformación ecológica y al fortalecimiento de una sólida cultura ambiental.

Con la participación de 21 colaboradores, se realizaron las actividades de reciclatón, un taller de manejo adecuado de los residuos sólidos y una muestra de baile ambiental en el Centro Comercial La Plazuela, sensibilizando a más de 355 personas con mensajes ambientales que fortalecen la cultura ciudadana en Cartagena.

Durante la actividad también participaron las jóvenes representantes de Afromau, quienes, al ritmo de la canción “Sácale Brillo a Cartagena” de Kevin Flores, transmitieron un mensaje social y ambiental que invita a la correcta disposición de los residuos y al cuidado colectivo de nuestra ciudad.

En la Reciclatón, se logró recolectar 322 kilogramos de materiales aprovechables, incentivando la práctica del reciclaje, la correcta separación de residuos y la promoción de una cultura ambiental responsable en los espacios comerciales.

El gerente (e) de Veolia Aseo Cartagena, Juan Carlos Quintero Naranjo, destacó: “Veolia como empresa comprometida con el medio ambiente, reafirma su aporte a la sostenibilidad de Cartagena. A través de soluciones concretas y programas de educación ambiental, trabajamos para sensibilizar a la ciudadanía e impulsar una cultura de consumo responsable. Invitamos a todos los cartageneros a disponer correctamente sus residuos, a cuidar las áreas públicas de la ciudad y a utilizar nuestros canales oficiales de atención para solicitar sus servicios especiales. Solo juntos y unidos podremos sacarle brillo a Cartagena y acelerar la Transformación Ecológica en la región.”