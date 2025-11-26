Tragedia en Soracá: familiares y amigos piden justicia por el feminicidio de Olga Pedrosa

La comunidad de Toca y Soracá está conmocionada tras la muerte de Olga Lucía Pedrosa, una joven de 20 años cuyo cuerpo fue hallado el pasado lunes en la vereda Puente Hamaca, en Soracá. Inicialmente, el hecho fue presentado como un presunto accidente en un reservorio de agua; sin embargo, las autoridades confirmaron que se trató de un homicidio y que, de acuerdo con la Ley Rosa Elvira Cely, el caso deberá ser investigado como feminicidio.

Caracol Radio recorrió las calles de Toca, municipio de origen de la víctima, donde la comunidad permanece en silencio y consternación. A las afueras de la parroquia central, donde esta tarde se realizará la velación, un amigo cercano —quien pidió reserva de su nombre— recordó cómo era Olga. «Era una chica muy extrovertida, muy buena gente, muy dada a la sociedad y a los amigos. Nunca aquí le conocí problemas», afirmó.

El allegado relató además que Olga había trabajado en una empresa de flores y que mantenía una relación estrecha con su familia. «...Tenía una hermana pequeña que era su adoración...», dijo, y señaló que la madre de la joven está «bastante devastada» por lo ocurrido. La víctima había pasado su infancia entre la finca de sus abuelos y la casa de su madre en Toca. «Fue siempre muy buena estudiante, nunca se le vio que fuera conflictiva», añadió el entrevistado.

La joven soñaba con ingresar a la Policía Nacional. Según su amigo, ya había iniciado el proceso: «...Ella se presentó, había hecho los trámites, pero no pudo entrar. Tenía muchas aspiraciones de progresar y ayudarle a la mamá. Esos sueños quedaron truncados...». Para la comunidad, la muerte de Olga no solo representa una pérdida irreparable, sino un llamado urgente a detener la violencia contra las mujeres.

El entrevistado también expresó la preocupación del municipio frente al aumento de casos similares. «...Estos hechos no son tolerados acá. Muchos de esos conflictos vienen desde el hogar; por eso hay que fomentar el respeto a la mujer y a la sociedad...», dijo, enfatizando la necesidad de fortalecer la prevención de la violencia de género.

El presunto responsable del crimen, un joven de 17 años, se entregó voluntariamente a las autoridades. Aunque aún no se conocen detalles del asesinato, la Fiscalía avanza en la investigación para esclarecer los móviles y determinar responsabilidades. El sepelio de Olga Lucía Pedrosa se llevará a cabo este jueves 27 de noviembre en la iglesia parroquial de Toca, y posteriormente será sepultada en el cementerio local.

La familia de la joven, encabezada por su madre, Ángela Patricia Pedrosa Bernal, invitó a la comunidad a acompañar las exequias. Mientras tanto, Toca permanece en silencio, con un ambiente cargado de tristeza y el clamor colectivo de que este crimen no quede impune.