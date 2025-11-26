Sicarios mataron a joven frente a un taller en el sur de Cartagena: no hay capturas

Cartagena

Dos sicarios asesinaron a un joven cuando se encontraba en uno de los sectores más transitados del sur de Cartagena. Se trata de Bryam Andrés Silva Ruiz, de 23 años, quien de acuerdo con la Policía, estaba frente a un taller en inmediaciones del centro comercial San Fernando del barrio Ternera.

Todo indica que dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta se le acercaron aprovechando su descuido. En cuestión de segundos, el parrillero sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, sin importar que en ese momento había motociclistas, peatones y vehículos particulares.

De acuerdo con testigos, Bryam quedó tendido en el pavimento de la vía y perdió la vida en el lugar pese a los intentos de algunas personas por auxiliarlo. Minutos después, funcionarios de la Sijín acordonaron el lugar para realizar la inspección técnica y el traslado del cadáver a la morgue de Medicina Legal.

La Policía aseguró que el occiso presentaba una anotación judicial por el delito de receptación (2024). Hasta el momento se desconocen los móviles de este crimen.