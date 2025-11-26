Infraestructura Colombiana Duplica su Aporte al PIB: Juan Martín Caicedo Ferrer

El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer destacó que la infraestructura de transporte es uno de los instrumentos más poderosos para transformar la economía y el tejido social del país.

Dijo que las cifras confirman este rol, ya que la participación del sector en el Producto Interno Bruto (PIB) se duplicó en menos de dos décadas, pasando del 1,2% en 2005 al 2,1% en 2019, una tendencia que demuestra la fortaleza de la inversión y la madurez institucional.

Añadió que a pesar de que la infraestructura nacional ha enfrentado desafíos monumentales en los últimos tres años, incluyendo restricciones fiscales, presiones inflacionarias, incertidumbre regulatoria y una coyuntura política compleja, el sector ha mantenido su solidez. Se subrayó que la confianza es clave, pues se construye con hechos, proyectos terminados, contratos cumplidos y obras que perduran.

“El impacto económico del sector es innegable, con una capacidad multiplicadora significativa: por cada peso invertido en obras civiles se generan $2,25 en productividad, $2,46 en salarios y $4,9 en impuestos. Además, por cada billón de pesos invertido, se crean alrededor de 28.400 empleos directos, indirectos e inducidos. Desde la apertura de los programas de concesiones en 1991, los proyectos viales, portuarios y aeroportuarios han generado más de 996.000 empleos directos, de los cuales el 34% ha sido ocupado por mujeres, señalando un avance hacia la inclusión y la equidad en una industria históricamente masculina”, manifestó el dirigente gremial.

Caicedo Ferrer dijo que la seguridad en las vías se ha agravado en los últimos tres años, con más de 2.000 bloqueos registrados entre 2023 y 2025 que causaron pérdidas económicas cercanas a los 10 billones de pesos.

“Además, grupos armados ilegales han atentado contra maquinaria y equipos, como en la ‘Ruta del Sol III’ y la vía ‘Popayán-Santander de Quilichao’. Se exigió al Estado garantizar la seguridad y la libre movilidad, protegiendo la infraestructura vial”, concluyó el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer,