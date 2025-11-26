IGNIKO denuncia retrasos deliberados de Interaseo en entrega de usuarios en Ibagué

Colombia

A través de un comunicado de prensa, la empresa ibaguereña IGNIKO denunció una presunta campaña de desinformación y aparentes maniobras de competencia desleal desplegadas por el operador Interaseo, con el propósito de impedir que los usuarios concreten su vinculación al nuevo prestador de aseo en la ciudad.

¿Qué pasó?

La compañía inició el proceso de vinculación de usuarios en marzo de este año, siguiendo el procedimiento establecido por la regulación, el cual contempla un plazo aproximado de 3 meses por cada usuario para completar la entrega formal entre operadores.

Sin embargo, IGNIKO afirmó que estos tiempos se han prolongado debido a que Interaseo reitera de manera sistemática la negación en la entrega de usuarios, dilatando el proceso con argumentos que, según los propios usuarios, no corresponden a la realidad.

Según la empresa, esta demora estaría acompañada de visitas en las que personal de Interaseo induce a los ciudadanos a desistir del cambio de operador, sin ofrecer mejoras reales en la prestación del servicio ni en las tarifas —que se mantienen entre las más altas del país—, sino apelando al desprestigio de IGNIKO para generar temor e incertidumbre.

Presunta campaña de desinformación

De acuerdo con los testimonios recopilados por el equipo de vinculaciones de IGNIKO, con acompañamiento de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué, personal de Interaseo habría difundido versiones erróneas que incluyen la supuesta ilegalidad de IGNIKO, la inexistencia de contrato con el relleno sanitario de La Miel, la incapacidad para operar, “han amenazado a los ciudadanos con suspender la recolección de residuos como represalia por haber iniciado el trámite de cambio”.

Asimismo, IGNIKO reveló que usuarios han denunciado que fueron inducidos a firmar planillas o visitas que resultaron ser documentos de desistimiento de su vinculación, situación por la cual algunos afirmaron sentirse engañados por Interaseo.

“Interaseo habría atribuido a IGNIKO los retrasos actuales en la recolección de residuos en la ciudad, pese a que IGNIKO aún no ha podido ingresar a prestar el servicio, justamente porque el anterior operador no ha realizado la entrega formal de más de 5.000 usuarios”, denunció la compañía.

La verdadera causa del retraso en la entrada de IGNIKO

IGNIKO reiteró que la única razón por la que aún no puede iniciar la prestación del servicio en varios sectores se debe a que Interaseo se niega a realizar la desvinculación, argumentando que los usuarios presentan deudas pendientes.

“No obstante, los mismos usuarios han señalado que esta afirmación es infundada, pues al tratarse de una factura integrada, la suspensión del aseo habría implicado también la suspensión del servicio de energía, lo cual no ha ocurrido”, resaltó IGNIKO.

Por otra parte, resaltaron que Interaseo sigue cobrando el servicio de aseo, lo que legalmente lo obliga a seguir prestándolo hasta hacer la entrega del usuario a IGNIKO.

¿Hay abuso de posición dominante?

Según IGNIKO las prácticas denunciadas podrían configurar un presunto abuso de posición dominante, ya que Interaseo opera desde hace más de dos décadas como único prestador del servicio en Ibagué “Concentra más del 25% del mercado. La ciudad, además, cuenta con una de las tarifas de aseo más altas del país”.

Finalmente, IGNIKO hizo un llamado a la Alcaldía de Ibagué, como garante del servicio público de aseo según el artículo 5 de la Ley 142 de 1994, y a las autoridades de control para que investiguen estas posibles conductas que afectan la libre competencia y vulneran el derecho de los usuarios a elegir su operador sin presiones ni desinformación.

Una empresa local comprometida con los ibaguereños

IGNIKO recordó que es una empresa ibaguereña creada para ofrecer un servicio digno, eficiente y transparente.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a informarse únicamente por los canales oficiales y a denunciar cualquier intento de manipulación o presión indebida a la línea 304 582 6559.

“Nuestro propósito es claro: brindar a Ibagué un servicio responsable, transparente y cercano, siempre en beneficio de los ciudadanos”, afirmó su CEO, Anyelo Lemus.