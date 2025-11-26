Hombre asesinó a su excompañera sentimental y luego se quitó la vida en Cartagena

Cartagena

Un hecho trágico generó consternación en el barrio La María, nororiente de Cartagena durante las últimas horas, donde una mujer identificada como Beatriz Elena Suárez Martínez, de 43 años, fue asesinada con arma de fuego por su excompañero sentimental. El suceso se registró justo cuando se conmemoraba el día de la lucha contra la eliminación de las violencias hacia las mujeres.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Testigos manifestaron a la Policía que la mujer, quien era docente de la Institución Educativa Francisco de Paula Santander, se encontraba en la calle 30 de este barrio popular de la ciudad. De un momento a otro, llegó su expareja Alexi Velazco Salazar y ambos sostuvieron una fuerte discusión por motivos que son materia de investigación.

En medio del altercado, el hombre sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, acabando con su vida. Segundos después, el agresor se quitó la vida con la misma arma de fuego que portaba y que utilizó para asesinar a su excompañera sentimental.

La Policía confirmó que el hombre de 51 años presentaba una anotación judicial por el delito de violencia intrafamiliar por una denuncia este año.

Beatriz y Alexi dejan a una niña de nueve años huérfana. La pareja se había separado hace un tiempo.