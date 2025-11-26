Hacia Dónde va Cartagena: Alcaldía ha invertido 6.5 billones de pesos en menos de dos años

En el hotel Hyatt Regency de Bocagrande se desarrolló la segunda edición de ‘Hacia Dónde va Cartagena’ un escenario multisectorial que analizó los temas que marcan el rumbo de la ciudad. La agenda del evento incluyó cuatro momentos clave que invitan a discutir los desafíos y oportunidades que impactan el presente y el futuro de ‘La Heroica’

Durante su intervención, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, manifestó que la administración distrital ha invertido un total de 6.5 billones de pesos en menos de dos años en infraestructura social, vial, educativa, turística y sanitaria, logrando maximizar la redistribución de la riqueza en la ciudad.

“Hemos logrado algo histórico, medible y que no es venta de humo. Llegamos a índices que ningún otro gobierno en el país está generando esto es histórico para nuestra ciudad, pues estamos luchando contra la pobreza con cemento social, generando empleo y dinamización de la economía local”, expresó.

El mandatario destacó que los megaproyectos y obras que se adelantan emplean por lo menos en un 80% trabajadores locales, contribuyendo a la reducción histórica del desempleo en la ciudad, hoy de un solo dígito de 9.9%. Turbay, manifestó que al finalizar su Gobierno espera sacar de la pobreza a 50 mil cartageneros.

“Megaproyectos, como el Gran Malecón del Mar, no solo generan más de 250 empleos estables, sino que fortalecen clusters productivos. Nuevo Chambacú, los intercambiadores de La Carolina y el de Ternera, la recuperación de colegios, la construcción de hospitales y la rehabilitación de parques y escenarios deportivos han fortalecido el clúster de proveedores en Cartagena”, puntualizó.