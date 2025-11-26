Este 27 de noviembre serán las exequias de joven mujer asesinada por menor de edad en Soracá

Este jueves 27 de noviembre a las 2 de la tarde en la Iglesia Parroquial de Toca se realizarán las exequias.

Soracá

Este jueves 27 de noviembre a las 2 de la tarde en la Iglesia Parroquial de Toca se realizarán las exequias de la joven Olga Lucía Pedroza Bernal asesinada en el municipio de Soracá el pasado 24 de noviembre.

La ceremonia se realizará en la Iglesia Parroquial y su cuerpo será sepultado en el cementerio local de Toca.

Recordemos que el coronel, Carlos Andrés Cárdenas, subcomandante de la Policía Metropolitana de Tunja aseguró que los hechos que ocurrieron en una finca de la Vereda Puente Hamaca del municipio de Soracá inicialmente se manejó como un ahogamiento en un reservorio.

“Se recibe una llamada a través de la línea de atención de la estación de policías de Soracá, donde se informa sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida dentro de un reservorio de agua ubicado en predios de una finca en la vereda Puente Hamaca. Este cuerpo corresponde al de una mujer de aproximadamente 20 años”.

El oficial informó que después se pudo conocer que no era un ahogamiento, sino la muerte violenta de una mujer.

“Al iniciar las labores de verificación por parte de los funcionarios de la seccional de investigación criminal, quienes se desplazaron al lugar para realizar la inspección técnica y recolectar los elementos materiales probatorios, se pudo establecer que no se trataría de un accidente, sino posiblemente de un homicidio”.

Un adolescente de 17 años se entregó a las autoridades.

Según el Observatorio Colombiano de Feminicidios en 2025 en Boyacá se han presentado 6 feminicidios.

Si bien Boyacá tiene una tasa baja con relación al número de casos en el país, la proporción de mujeres asesinadas es muy alta. Según el profesor Jacinto Pineda, investigador de la Escuela Superior de Administración Pública, “durante el 2024 fueron asesinadas 14 mujeres, eso significa que del total de homicidios en el 14% las víctimas fueron mujeres, mientras en el país la cifra fue de 7,4%”.