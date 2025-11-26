Especiales

“El sector industrial es la turbina que contempla la fuerza del turismo”: presidente de Esenttia

En el marco del foro Hacia Dónde Va Cartagena, Carlos González, resaltó el trabajo colectivo entre el sector privado y público

Carlos González, presidente de Esenttia. | Foto: Caracol Radio

Carlos González, presidente de Esenttia. | Foto: Caracol Radio

En el marco de la segunda edición del foro de Prisa Media ‘Hacia Dónde Va Cartagena’, Carlos González, presidente de Esenttia, filial de Ecopetrol, hizo un llamado a trabajar colaborativamente entre el sector privado y público, con el propósito de impulsar el crecimiento de la capital de Bolívar y la región Caribe.

El dirigente empresarial destacó que, gracias a este trabajo colectivo, la ciudad está cambiando con proyectos sociales, de infraestructura y de desarrollo económico que impactan a las comunidades, movilidad, empleo y competitividad.

“Es una ciudad que se proyecta hacia el futuro, es imposible hablar de Cartagena y Bolívar sin reconocer el papel del turismo, motor económico, embajador cultural y plataforma que nos conecta con el mundo”, dijo.

González resaltó las características de Cartagena en materia de negocios, ya que es una ciudad industrial, de innovación y una plataforma de grandes exportaciones en el país. También destacó el papel de las empresas como principales impulsadores del turismo y el crecimiento sostenible en la capital bolivarense.

“El sector industrial es la turbina que contempla la fuerza del turismo y la impulsa hacia un crecimiento sostenible. Desde Esenttia exportamos a más de 25 países, contribuimos con alianzas estratégicas de impacto social, apostamos por la economía circular, ampliamos capacidades tecnológicas e industriales que posicionan a esta ciudad como un referente periférico a nivel mundial. Esto demuestra que cuando el turismo agrada y la industria impulsa, Cartagena crece, compite y lidera, por eso este paso es tan valioso”, aseveró en su intervención.

Carlos González manifestó que para la compañía es importante que la ciudad logre una sostenibilidad económica, social y ambiental con un trabajo de unión con las autoridades distritales. “Para Esenttia eso significa maximizar la rentabilidad, minimizar el impacto ambiental y generar valor compartido. Cartagena es y seguirá siendo un referente mundial que atrae, que produce, que innova y que exporta el valor de Colombia para el mundo”, detalló.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad