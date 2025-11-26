“El sector industrial es la turbina que contempla la fuerza del turismo”: presidente de Esenttia

En el marco de la segunda edición del foro de Prisa Media ‘Hacia Dónde Va Cartagena’, Carlos González, presidente de Esenttia, filial de Ecopetrol, hizo un llamado a trabajar colaborativamente entre el sector privado y público, con el propósito de impulsar el crecimiento de la capital de Bolívar y la región Caribe.

El dirigente empresarial destacó que, gracias a este trabajo colectivo, la ciudad está cambiando con proyectos sociales, de infraestructura y de desarrollo económico que impactan a las comunidades, movilidad, empleo y competitividad.

“Es una ciudad que se proyecta hacia el futuro, es imposible hablar de Cartagena y Bolívar sin reconocer el papel del turismo, motor económico, embajador cultural y plataforma que nos conecta con el mundo”, dijo.

González resaltó las características de Cartagena en materia de negocios, ya que es una ciudad industrial, de innovación y una plataforma de grandes exportaciones en el país. También destacó el papel de las empresas como principales impulsadores del turismo y el crecimiento sostenible en la capital bolivarense.

“El sector industrial es la turbina que contempla la fuerza del turismo y la impulsa hacia un crecimiento sostenible. Desde Esenttia exportamos a más de 25 países, contribuimos con alianzas estratégicas de impacto social, apostamos por la economía circular, ampliamos capacidades tecnológicas e industriales que posicionan a esta ciudad como un referente periférico a nivel mundial. Esto demuestra que cuando el turismo agrada y la industria impulsa, Cartagena crece, compite y lidera, por eso este paso es tan valioso”, aseveró en su intervención.

Carlos González manifestó que para la compañía es importante que la ciudad logre una sostenibilidad económica, social y ambiental con un trabajo de unión con las autoridades distritales. “Para Esenttia eso significa maximizar la rentabilidad, minimizar el impacto ambiental y generar valor compartido. Cartagena es y seguirá siendo un referente mundial que atrae, que produce, que innova y que exporta el valor de Colombia para el mundo”, detalló.