“El camino que queda es que Dios nos ayude”: Uribe sobre condena contra su hermano

Desde su finca en el Ubérrimo, el expresidente Álvaro Uribe se refirió a la decisión del Tribunal Superior de Antioquia de condenar en segunda instancia a su hermano, Santiago Uribe, por homicidio agravado, conformación de grupos paramilitares, concierto para delinquir y concurso de delitos de Lesa Humanidad.

“En este 25 de noviembre, un día difícil, amable por la compañía de este equipo humano que nos ayuda aquí en el Ubérrimo, y mi padre en este 25 de noviembre habría cumplido 93 años. Tenía 50 años y medio cuando lo asesinó la FARC y hoy condenaron a mi hermano”,‘comenzó diciendo el exmandatario.

Sobre la condena de 28 años y 4 meses de prisión, el expresidente dijo que “hay que respetar la justicia, pedirle ayuda a Dios y también dar el testimonio que, de mi opinión sobre él, ha sido. Fue un gran hijo, un gran hermano, un gran esposo, un gran padrastro, gran miembro de familia, un hombre sencillo, de patrimonio básico, de valores éticos y morales”.

El jefe del Centro Democrático concluyó enfatizando en que “habrá que pedir. El camino que queda es que Dios nos ayude”.