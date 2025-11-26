Discolmets asume nuevos compromisos para la entrega de medicamentos en Boyacá

Tras conocerse las inconformidades de los usuarios frente a la atención y entrega de medicamentos por parte de Discolmets, desde la Defensoría del Pueblo regional, se lideró el Puesto de Mando Unificado de medicamentos, enfocado en la dispensación por parte de Discolmets en Tunja y Sogamoso.

Con la participación de la Nueva EPS, Coosalud, Cajacopi, Famisanar, la Personería de Sogamoso, la Secretaría de Salud de Boyacá y la Defensoría del Pueblo, se acordaron compromisos clave para mejorar la atención:

Sede alterna en Tunja desde enero de 2026, revisión del sistema de domicilios, mejor demarcación en sedes y una ruta efectiva para entregar pendientes.

“Reconocemos la voluntad por parte del gerente zonal de Discolmets. La idea es minimizar los tiempos de espera de los usuarios para la dispensación de medicamentos.

Dialogamos sobre el seguimiento al sistema de domicilios de la entrega de medicamentos para verificar en cuántos días hábiles se están entregando. Sabemos que la ley tiene un término máximo de 48 horas". Luisa Martínez, Defensora Regional del pueblo.

De acuerdo con el desarrollo de la reunión, se pudo establecer que en Sogamoso, se dispondrá de nueve personas especializadas más, para la atención de usuarios.

“En Sogamoso, la Secretaría de Salud del municipio viene adelantando una excelente labor de control, vigilancia y seguimiento y, por supuesto, se dialogó sobre la persona orientadora, el gestor que está en la fila, que se dedique exclusivamente a la orientación”.

En la sede de Móniquirá se dará apertura del baño administrativo para todos los usuarios de discolmets.

“Nosotros íbamos a adelantar una acción constitucional porque era irracional que en una gestora farmacéutica no se prestara el servicio de baño, sin embargo ya se llegó a un acuerdo con el gestor, con el gerente zonal, y se está en la esfera de poder abrir una nueva sede en Móniquirá, entendemos que en los próximos meses se va a contar con una mejor prestación en ese municipio”. Aseveró.

Por parte de las EPS, el compromiso es adelantar reuniones bilaterales con discolmets para revisar el procedimiento de los pendientes, por ejemplo cuando las personas tienen tres o cuatro entregas y solamente, les entregan los medicamentos del último pendiente, quedando a la espera de la entrega de los anteriores.

“Vamos a adelantar un protocolo sobre qué hacer en esos casos, sobre si la EPS puede adelantar estos pendientes con otros gestores farmacéuticos, y qué ocurre cuando no está el medicamento o cuando no ha llegado”. Explicó la Defensora.

Los participantes de esta reunión, acordaron un nuevo encuentro para el próximo 23 de enero del 2026. Allí, se evaluará el avance de los compromisos pactados en cada caso.