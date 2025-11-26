Comunidades de El Cocuy siguen en diálogo con el Gobierno por la reserva forestal

Así van los diálogos entre el Ministerio de Ambiente y las comunidades de alta ladera en Boyacá

Boyacá

Cómo avanzan los diálogos entre el Gobierno nacional y las comunidades de alta ladera en Boyacá fue el eje central de la actualización entregada por Natalia Ramírez, directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La funcionaria explicó que estos espacios continúan desarrollándose en municipios como El Cocuy, Güicán, Chiscas, Panqueba, El Espino y Guacamayas, con el propósito de construir lineamientos ambientales participativos que armonicen la conservación con la actividad productiva campesina.

Ramírez recordó que uno de los puntos clave del proceso es la revisión de la Resolución 1275 de 2014, que definió la zonificación de la reserva forestal de Ley 2ª de El Cocuy. En octubre, el Ministerio publicó en su página web una primera versión de trabajo de un nuevo acto administrativo para esa reserva, abierta a comentarios de la Federación de Parameros, autoridades locales y ciudadanos en general. Por solicitud de las comunidades, el plazo para enviar observaciones fue ampliado.

“Este es un acto administrativo que este gobierno quiere implementar bajo un esquema garantista”, afirmó Ramírez. La propuesta no adopta aún un mapa definitivo, sino un mapa indicativo y unos lineamientos para que, en territorio, Corpoboyacá, las alcaldías y las comunidades definan conjuntamente:

Las áreas que deben permanecer protegidas y sin intervención.

Las zonas donde serían posibles actividades productivas sostenibles, acordes con la vocación del suelo.

Los espacios que requieren acciones de restauración para preservación, conservación o uso sostenible.

Hasta ahora se han realizado siete espacios de participación, además de una reunión en la Gobernación de Boyacá con alcaldes y autoridades departamentales. El balance del Ministerio señala la participación de cerca de 483 personas. “El documento en discusión no será la versión final del acuerdo; es apenas el primer paso para que, en territorio, se vaya ajustando con las comunidades”, precisó la directora.

El proceso continuará este miércoles en Bogotá, en un encuentro que contará con la presencia del Instituto Humboldt y la Procuraduría General de la Nación, que acompañan técnicamente la construcción de los lineamientos.

Reconversión productiva: un compromiso aún en desarrollo

Otro de los temas que más inquieta a los habitantes del páramo y a organizaciones ambientales es la aplicación de la Ley 1930 de 2018, o Ley de Páramos, que ordena procesos de reconversión productiva. Sobre esto, Ramírez explicó que la reglamentación asignó tareas conjuntas a los ministerios de Ambiente y Agricultura, entre ellas la definición de actividades agropecuarias de bajo impacto en ecosistemas de páramo.

Esa ruta avanzó con la Resolución 1294 de 2021, que estableció lineamientos para actividades agropecuarias ambientalmente sostenibles. “Estamos finiquitando el documento técnico para expedir el acto administrativo conjunto sobre cómo implementar esa metodología y así iniciar su puesta en marcha mediante los planes de manejo que trabajan las corporaciones”, señaló la funcionaria.

Ramírez enfatizó que la reconversión no se limita a El Cocuy: “Estos son ejercicios en paralelo y concurrentes para todos los páramos del país”.

El proceso subrayó será gradual, con enfoque diferencial y transicional, involucrando al Ministerio de Agricultura, Corpoboyacá, gobernaciones y alcaldías. Agricultura, por su parte, revisó su resolución de frontera agropecuaria para asegurar que, incluso en zonas donde se superponen la Ley 2ª y los páramos, sea posible brindar asistencia técnica a las comunidades bajo criterios de sostenibilidad.