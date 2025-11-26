Colombia requiere de inversiones de $ 19 billones en el plan carretero al 2035

Colombia va a necesitar inversiones estimadas en el plan carretero 2023-2035 por un monto de $19 billones de acuerdo con un informe realizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y el centro de estudios económicos ANIF presentaron un análisis crucial en el marco del XXII Congreso Nacional de Infraestructura, destacando los retos que enfrenta el sector de infraestructura de transporte en cuanto a financiamiento a futuro.

El presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer manifestó que este monto es necesario para cumplir con la meta de los proyectos priorizados y no priorizados, y que es equivalente al 1,1% del PIB de 2024.

Dijo que adicionalmente, se requieren $5,6 billones anuales para la rehabilitación y el mantenimiento de la malla vial terciaria. Este requisito equivale al 0,3% del PIB de 2024.

Por su parte, el presidente de ANIF, José Ignacio Lópex afirmó que las proyecciones también cubren el segundo periodo (2036-2045), en el cual será necesaria una inversión anual promedio de $11,9 billones. Esta cifra (0,7% del PIB de 2024) se destinaría a la construcción, rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento y operación de 5.535 km de malla vial primaria y secundaria.

Añadió que para la intervención de 62.887 km de vías terciarias durante ese mismo periodo, se necesitarán $6,7 billones anuales (0,4% del PIB de 2024).

En cuanto a los mecanismos complementarios, se detalló el desempeño de ‘Obras por impuestos’ entre 2018 y 2024. Cerca de 210 empresas han utilizado este mecanismo, ejecutando 409 proyectos. Específicamente, en los municipios Pdet, se movilizaron 931.034 millones. El sector transporte concentró 92 proyectos valorados en $1,13 billones en los últimos 7 años.