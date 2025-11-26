Colectivos de mujeres del Tolima piden al sistema judicial resultados en procesos por feminicidio

Tolima

Más 30 organizaciones de mujeres se unieron en Ibagué para pedirle a la Fiscalía y a la Rama Judicial resultados en las investigaciones de los casos de violencia de género y feminicidios ocurridos en el Tolima.

Según Valentina Collazos, integrante de la Fundación FIME y el Punto Lila, una de las organizaciones que alzaron la voz para exigir justicia en las investigaciones de los casos de violencias basadas en género, las investigaciones solo quedan en la etapa de indagación por la exagerada carga laboral que tienen los funcionarios de la Fiscalía.

“Nosotras lo que reclamamos en el sistema de la Fiscalía y en el sistema judicial es una perspectiva de género, que sepamos que no son casos aislados, sino a las mujeres en Ibagué y del Tolima el machismo y el patriarcado nos está violentando la vida de nuestras mujeres”, dijo Valentina Collazos.

Además, afirmó que “Según el observatorio de feminicidios de Colombia desde el 2017 a la fecha hemos presentado 303 feminicidios en el Tolima, más de 12 mil casos de violencia de pareja, 4.392 de violencia intrafmiliar y 8.827 de violencia sexual, esta última cifra afectando sobre todo menores de edad”.

Dato: La Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial advirtió sobre el incremento de casos de violencia contra la mujer en Ibagué, en la capital del Tolima en la actualidad existen 8.900 medidas de protección para quienes han sido víctimas de agresiones de este número hay 758 casos que están en alto riesgo.