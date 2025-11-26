Asesinaron a joven en medio de una riña en vía pública de Cartagena: homicida fue capturado

Cartagena

Una fuerte riña acabó con la vida de un joven de 20 años identificado como Aldair Casanova Cárdenas en el sector La Paz del barrio Arroz Barato, suroccidente de la ciudad de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La Policía confirmó que el hoy occiso habría tenido una fuerte discusión con otro sujeto. Al parecer, en medio de ese altercado, su contrincante sacó un arma de fuego y le disparó, dejándolo gravemente herido en vía pública.

Algunas personas que se encontraban en el sector auxiliaron a Aldair y lo trasladaron a un centro asistencial cercano, sin embargo, los esfuerzos fueron en vano. Los médicos de turno no pudieron salvarle la vida al joven oriundo de Cartagena.

Gracias a la información suministrada por la comunidad, la Policía logró la captura de alias ‘El Juanca’, de 28 años, señalado como presunto responsable del crimen. El sujeto quedó a disposición de la Fiscalía por el delito de homicidio.