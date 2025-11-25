Una persona fue asesinada en el barrio Ospina Pérez de Cúcuta

Cúcuta.

Este lunes, hacia las 11:25 de la mañana, en la Calle 24 No. 3-57 del barrio Ospina Pérez, se registró un hecho violento que dejó a un hombre sin vida.

Cuando las autoridades llegaron al sitio, encontraron a la víctima tendida en plena vía pública, sin signos vitales.

El ciudadano, aún sin identificar, vestía una camisa roja, pantalón tipo short blanco y tenis negros.

Según relataron varias personas que presenciaron el hecho, la víctima caminaba junto a otro hombre cuando ambos iniciaron una discusión.

En medio del altercado, el acompañante habría sacado un arma cortopunzante y lo lesionó en el costado derecho del pecho.

Tras la agresión, el señalado atacante -identificado por la comunidad únicamente como “Arnulfo”, descrito con camisa blanca y un bolso negro terciado- habría huido del lugar.

Vecinos indicaron que este hombre podría haberse dirigido hacia el sector del barrio Motilones, donde residiría su mamá.

Las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.