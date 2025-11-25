Cartagena

Sicarios asesinaron a un hombre en un billar de El Carmen de Bolívar: así ocurrió

Dos sujetos llegaron al establecimiento y le dispararon sin mediar palabra en repetidas ocasiones

Cuando se encontraba en un billar ubicado en el barrio Primero de Mayo del municipio de El Carmen de Bolívar, sicarios acribillaron con arma de fuego a Yovanny Rafael Quesada Navarro, de 32 años.

Según la Policía, dos sujetos desconocidos ingresaron al establecimiento comercial y tras ubicar a su víctima, le dispararon sin mediar palabra en repetidas ocasiones. Quesada Navarro, perdió la vida ante la gravedad de los impactos que recibió en diferentes partes de su cuerpo, mientras que los homicidas emprendieron la huida a bordo de una motocicleta.

La primera hipótesis que maneja la Policía es que el hoy occiso había sido amenazado de muerte hace un mes por la expareja de su compañera sentimental actual. La segunda versión que es materia de investigación es que se trataría de un presunto ajuste de cuentas por la venta de estupefacientes.

Las autoridades confirmaron que el fallecido presentaba una anotación judicial por el delito de violencia intrafamiliar del año 2025.

