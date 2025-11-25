Personero de Ataco, Tolima, cuestiona los controles de la Fuerza Pública contra la minería ilegal

Tolima

En medio de la crisis que afronta el municipio de Ataco, Tolima, por cuenta de la desbordada minería ilegal que se ha agudizado en este 2025, ha llamado la atención el ingreso de retroexcavadoras y otras máquinas de grandes proporciones que se usan para este tipo de actividades.

En diálogo con Caracol Radio, el personero municipal de Ataco, Cristian Kumbe, cuestionó los controles que realiza el Ejército Nacional en la zona de ingreso al municipio, por donde pasarían estas máquinas usadas para la minería ilegal.

“Quedo impresionado porque todos los días entra maquinaria. No sé si es que los controles que están haciendo en el Batallón, que queda a la entrada de nuestro municipio, no están teniendo los efectos que se requieren. Es impresionante ver la cantidad de maquinaria que ingresa en horas de la madrugada y otras franjas horarias”, esgrimió Kumbe.

El personero pidió que las máquinas sean interceptadas mucho antes de ingresar a la jurisdicción del municipio, para evitar que lleguen hasta las márgenes del río Saldaña, donde son utilizadas para la minería ilegal.

“Es lo que yo me pregunto: una maquinaria que es grande, que es visible a los sentidos, al sentido óptico, ¿por qué no le hacen controles en las vías departamentales y nacionales?, ¿qué es lo que está pasando? Deja mucho que pensar y desear esta situación”, agregó.

La respuesta del Ejército

El coronel Diego Patiño, comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, defendió los controles de la institución para intentar detener el ingreso de maquinaria pesada.

“Hemos hecho grandes operativos, hemos intentado ingresar a algunos sitios del municipio, pero en algunos lugares se aglomera mucha más gente que está ejerciendo minería ilegal. En un consejo de seguridad nos comprometimos a mantener las 24 horas un retén en el ingreso del municipio, y se ha cumplido”, aseguró Patiño.

De acuerdo con el oficial, no es competencia del Ejército aprobar o negar la autorización para el ingreso de estas maquinarias al municipio de Ataco.

“Lo que tenemos como competencia es revisar la documentación, verificarla y entregarla a la Policía Nacional. Indudablemente ha ingresado maquinaria; estos bandidos se inventan diferentes modalidades, como camiones totalmente carpados para ingresarlas”, sentenció.