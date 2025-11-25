Orquesta Sinfónica de Bolívar Unibac ya está en España para iniciar su gira de conciertos

Cartagena

La Orquesta Sinfónica de Bolívar Unibac ya se encuentra en Medina del Campo, donde ofrecerá el primero de sus conciertos en la gira por España llamada “Volando Mares”.

La delegación cultural viajó vía aérea de Cartagena de Indias a Bogotá, luego a Madrid, y después hasta Medina del Campo, donde tendrá lugar primer concierto este miércoles 26 de noviembre 2025 en el auditorio municipal “Emiliano Allende”, donde se celebra el II Congreso para la Reunificación de la Hispanidad, en el cual participan cerca de 500 delegados de gran parte de los países hispanoparlantes.

Sacra Náder David, creadora de la Orquesta Sinfónica de Bolívar, está a la cabeza de la delegación cultural junto con el director de la OSB, Germán Céspedes, de la que hacen parte medio centenar de docentes y estudiantes del Conservatorio “Adolfo Mejía Navarro”

La segunda presentación está prevista el viernes 28 de noviembre en el auditorio y sala de exposiciones “Paco de Lucía” del Ayuntamiento de Madrid, y el tercer concierto el sábado 29 de noviembre en el auditorio del Conservatorio Profesional de Música “Juan Crisóstomo de Arriaga” de Bilbao.

El repertorio escogido es un diálogo intercultural que se abre con el magistral poema sinfónico en aire de malagueña: Preludio a la tercera salida de Don Quijote de Adolfo Mejía, y termina con un concierto para violín y orquesta de Rubén Reina, inspirado en el Capricho No 24 de Niccolo Paganini, en el cual el célebre tema del virtuoso italiano sirve de pretexto para hacer un recorrido por la geografía musical de América Latina, citando géneros como el bolero, la salsa, el pasillo, el bambuco, la cumbia y el mapalé.