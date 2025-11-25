Más de 12 mil deudores del impuesto predial pasaron a cobro coactivo en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que un total de 12 mil procesos de contribuyentes morosos del impuesto Predial pasaron a cobro coactivo, medida previa a lo que sería el embargo de bienes o cuentas bancarias por el incumplimiento con este pago.

“Con el inicio formal del proceso coactivo los contribuyentes que continúen en mora pueden enfrentar medidas cautelares de embargo, tales como retenciones de dineros en cuentas bancarias o afectaciones de bienes, herramientas que nos permiten la ley”, afirmó Jenny González, directora de Rentas de Ibagué.

No se deje engañar por falsos funcionarios o supuestos intermediarios

Según la directora de Rentas de Ibagué para adelantar este tipo de trámites no se requiere de intermediarios “Todos estos servicios están orientados y son gratuitos. De esta manera continuamos con nuestro compromiso institucional de transparencia, el fortalecimiento tributario y la protección a nuestros contribuyentes”.

Los deudores morosos de Predial deben acercarse a la Dirección de Rentas Municipal, ubicada en el Cam Galarza, carrera Segunda con calle 17 – cuarto piso del antiguo edificio del Comité de Cafeteros. Allí, funcionarios le podrán entregar toda la orientación para ponerse al día.

Los horarios de atención de la Dirección de Rentas: Lunes a jueves, de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, en jornada continua. Los viernes, de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.