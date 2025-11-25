Harán plantón exigiendo justicia por casos de feminicidio y violencia de género en el Tolima

Ibagué

En el marco del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer en el Tolima se realizarán varias actividades que hacen parte de la agenda programada para esta jornada.

Según Katherine Rengifo, presidenta de la Red de Mujeres del Tolima, en el departamento iniciaron 16 días de activismo por la eliminación de las violencias contra las mujeres.

“Esta es una jornada mundial que nos invita a unirnos y actuar, por lo que invitamos a todos los tolimenses a participar de cada una de las actividades programadas”, dijo la presidenta de la Red de Mujeres del Tolima.

Entre las actividades para esta jornada está la entrega cuatro patrullas purpura para reforzar el trabajo en la protección de las víctimas de violencias de género en el departamento.

“En Casa de la Mujer del Tolima se tendrá atención especial para todas para que conozcan sus derechos, apoyo psicológico y jurídico con el fin de evitar que sean víctimas”, dijo Katherine Rengifo.

Por otra parte, en la tarde del martes 25 de noviembre habrá un plantón en el que se pedirá a la justicia celeridad en la investigación de los casos de feminicidio y violencia de género contra las mujeres.

“Debemos alzar la voz porque es muy lamentable que en Ibagué 8.900 mujeres tienen medida de protección por violencia de género y lo peor es que 758 según las Comisarías de Familia están en alto riesgo”, puntualizó.