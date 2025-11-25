Gustavo Petro, entre los presidentes peor evaluados de Sudamérica en noviembre, según CB Consultora

CB Consultora revela cuáles son los presidentes con peor imagen en Sudamérica durante noviembre de 2025, en la lista se incluye a Nicolás Maduro, José Jerí y Gustavo Petro. Maduro, de Venezuela, ocupa el último lugar con apenas 21,4% de imagen positiva, consolidándose como el lider con la aprobación más baja de la región, le sigue el presidente peruano José Jerí con 32,5% y en la tercera posición Gustavo Petro con 36,7% de apoyo.

Más arriba, se encuentran Gabriel Boric (Chile), Daniel Noboa (Ecuador) y Santiago Peña (Paraguay). Por el contrario, los presidentes mejor evaluados de Sudamérica son Rodrigo Paz, de Bolivia, quien lidera el ranking con 51,7% de imagen positiva; seguido por Luiz Inácio Lula da Silva, con 48,5%; y el argentino Javier Milei, con 47,2%, situándose entre los mandatarios con mayor respaldo ciudadano. La lista también destaca al uruguayo Yamandú Orsi y al paraguayo Santiago Peña como líderes en la parte media-alta del ranking.

La medición fue realizada entre el 11 y el 16 de noviembre de 2025 en diez países sudamericanos, con un total de 11.548 encuestados. El estudio utilizó la metodología CB CAWI Research, con un margen de error entre 2% y 3% y un nivel de confianza del 95%.