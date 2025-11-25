Gobierno Petro dejó al Tolima sin recursos de seguridad por venganza política, dice la Gobernación

Tolima

El secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, aseguró que el Gobierno nacional dejó al departamento sin recursos del Fondo de Seguridad y Convivencia (Fonsecon) como una “revancha” o retaliación política. El fondo distribuyó cerca de $480 mil millones entre las distintas regiones del país, pero el Tolima no recibió ningún aporte.

Bocanegra rechazó de manera contundente la decisión y pidió al Gobierno un apoyo real para la región.

“Es un gobierno de odios. Los recursos los aplicaron únicamente en Atlántico y Boyacá, donde tienen administraciones afines. Ojalá los inviertan en seguridad y no terminen en futuras investigaciones. Huele a venganza, y la venganza es propia de quienes han participado en organizaciones criminales”, aseveró.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, ha cuestionado en repetidas ocasiones la gestión del presidente Gustavo Petro en temas de seguridad, infraestructura y otros sectores, por lo que en la Gobernación consideran que el recorte podría ser una respuesta política.

“Los tolimenses contribuimos con nuestros impuestos para que el Gobierno ejecute obras nacionales, y de esas inversiones el 5 % va al Fonsecon para fortalecer la seguridad en los departamentos. En el Tolima no hemos recibido ni un solo peso”, agregó Bocanegra.

Entre las localidades más afectadas por la falta de recursos se encuentran Planadas, Guamo y El Espinal.