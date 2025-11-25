Gobernadora del Tolima rompe en sollozos por los ataques machistas en su contra

Tolima

Bastante conmocionada se mostró la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, al referirse a los ataques machistas o misóginos de los que ha sido víctima en medio de su actividad política. El episodio ocurrió durante su discurso de instalación del Foro Económico para Mujeres, que se cumplió el 24 de noviembre en Ibagué.

“En nuestras luchas muchas veces nos llaman intensas, incómodas, exageradas. Recibimos descalificaciones indebidas, palabras que hieren, y que hieren en lo profundo del ser, y que intentan disminuirnos”, fue lo que alcanzó a decir la gobernadora antes de romper en sollozos.

En pleno discurso, la gobernadora tuvo que sobreponerse a la fuerte emoción que le produjo referirse a los ataques en su contra. “Pero esas expresiones no hablan de nosotras, hablan de una profunda ignorancia y de una pobre educación en el respeto por el ser humano. Y justamente eso es lo que debemos transformar”, acotó.

Las palabras de la gobernadora se producen pocos días después del ataque que esgrimió en su contra el presidente del Concejo Municipal de Ortega, Luis Eduardo Suárez, quien usó expresiones como “vaca que no pare” para referirse a la gobernadora y hasta le hizo un gesto de pistola.

“Las mujeres aún en el 2025 debemos resistir, no solamente el embate machista y misógino de algunos que nos ven como inferiores, que no nos quieren en la administración pública y en el poder, por miedo y cobardía, por los buenos resultados que estamos demostrando”.

En su discurso, la mandataria seccional aclaró que sus palabras no buscan generar una lucha de géneros.

“Que nadie se equivoque, esta no es una lucha de géneros ni de mujeres contra hombres, jamás. Es una batalla cultural contra prejuicios históricamente arraigados en una sociedad que se acostumbró a ver a las mujeres como inferiores y serviles”, agregó Matiz.

Por último, la gobernadora pidió que la sociedad tome medidas o acciones concretas para contrarrestar la inequidad de género en el país.