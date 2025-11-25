Fredy Montero se despidió de los hinchas de Real Cartagena: “siempre entregué lo mejor de mí”

Cartagena

Fredy Montero, goleador de Real Cartagena en 2025, publicó en sus redes sociales un mensaje en el que afirma que se despide de Real Cartagena, de su afición y de la ciudad, y agradeciendo por el respaldo durante la temporada que termina, y en la que convirtió 30 anotaciones en 40 compromisos con la camiseta auriverde.

“Hoy me dirijo a la afición del Real Cartagena para despedirme y, por supuesto, darle las gracias a Dios, a los hinchas, a los directivos y, en especial, al alcalde Dumek Turbay, el hincha número 1 que tiene este club”, expresó Montero en sus redes sociales.

“Es sabido por todos que siempre entregué lo mejor de mí, en todo momento, dentro y fuera de la cancha”, sostuvo el delantero atlanticense de 38 años, quien fue el jugador con más minutos disputados en todo el 2025 con Los Heroicos, con 2.991 minutos en cancha.

Montero, además, logró meterse en una sola temporada en el sexto puesto en la tabla de goleadores históricos de Real Cartagena, quedando a solo 7 tantos del segundo lugar, que tiene José Nájera con 37.

A mitad de temporada, rechazó ofertas de otros equipos del fútbol colombiano e inclusive de Arabia Saudita, para continuar con el cuadro cartagenero, anotando 17 goles en el primer semestre y 13 en el segundo. En los últimos días, se habló nuevamente de ofertas de Primera División por el goleador, pero la directiva de Real Cartagena estaba haciendo todos los esfuerzos para garantizar su continuidad.