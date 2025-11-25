Beneficiarios del Pnnis siguen esperando respuesta del gobierno

Cúcuta

Las familias cocaleras que le apostaron al Plan de sustitución de cultivos ilícitos con el gobierno nacional volvieron a protestar por los incumplimientos en la atención gubernamental.

Una nueva protesta se ha generado por ese incumplimiento que afecta a más de dos mil seiscientas familias, de ellas trescientas se encuentran suspendidas según advierten los beneficiarios.

Alexander Molina, vocero de este grupo poblacional dijo a Caracol Radio que “estamos muy preocupados por la falta de respuesta, estamos esperando nuevamente una respuesta del gobierno a través de una comisión que debe llegar a la región”.

Explicó el líder que desafortunadamente los proyectos se han quedado embolatados como también el cumplimiento de los compromisos pactados desde hace varios años, dentro del plan de erradicar la hoja de coca y volver a los cultivos alternativos para las familias del Catatumbo.

Hoy en Cúcuta se espera una comisión del gobierno nacional para que se establezca un diálogo con los manifestantes de la región del Catatumbo.