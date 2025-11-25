Alcalde de Coyaima, Tolima, acusa a sus opositores de instigar la invasión de un predio

Tolima

Un lote baldío que más de 100 familias buscan invadir para cumplir el sueño de tener vivienda propia se ha convertido en un ‘florero de Llorente’ en medio de la polarizada situación política por la que atraviesa el municipio de Coyaima, Tolima.

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde de Coyaima, Luis Orlando Ortiz, reveló que fue necesaria la intervención de la Policía Nacional, a través de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDEMO), para recuperar el predio.

“El fin de semana se metieron al predio del municipio de Coyaima, con escrituras de Asoyucas en el sector de Colache. Activamos la ruta con la Policía, nos reunimos con los voceros de quienes están invadiendo y conversamos con ellos. Nos dicen que se meten al predio porque no tienen vivienda digna, pero ese lote es del municipio”, relató Ortiz.

Según el alcalde, en medio del diálogo pactaron emitir un acuerdo municipal para cambiar la destinación del predio, de rural a urbano, para poder ejecutar allí un proyecto de vivienda. Sin embargo, algunas familias insisten en invadir el predio.

“Lastimosamente, por politiquería, algunas personas se han metido al predio y siguen allá; volvieron (…). Invito a la población de Coyaima a que no nos dejemos contaminar por personas que quieren hacernos daño como administración. Ya se les explicó, pero ahora toca el proceso de la parte jurídica con las autoridades competentes”, señaló el mandatario local.

Al ser consultado, el alcalde Ortiz sostuvo que sus opositores estarían detrás de los invasores para intentar desestabilizar su administración. Aunque no lo mencionó, es de público conocimiento que su principal opositor es el exalcalde Oswaldo Mauricio Alape, quien cuestiona con insistencia y vehemencia a la administración de su sucesor.

“Hay personas detrás diciéndole a la gente ‘métase’ para generar controversia; yo diría que sí (son opositores míos). Realmente hay que decirlo, porque nunca se había presentado ese problema. ¿Por qué no lo habían hecho antes? Ahora que estoy como alcalde sí se están metiendo al predio”, aseveró el mandatario.

Por último, Ortiz desmintió las versiones que apuntan a una invasión previa o parcial del predio. Por el contrario, sostiene que solo hasta ahora, seis meses después de iniciar su periodo de gobierno atípico, decidieron invadir el predio.