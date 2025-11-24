Cúcuta

Víctimas exigen frenar el reclutamiento en el Catatumbo

Piden mayor articulación institucional y espacios de diálogo para enfrentar la crisis.

El reclutamiento forzado por parte de grupos armado al margen de la ley sigue generando temor en las comunidades del Cauca. Crédito: Imagen de referencia. Foto: Getty Images

El reclutamiento forzado por parte de grupos armado al margen de la ley sigue generando temor en las comunidades del Cauca. Crédito: Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Norte de Santander.

En el Catatumbo, líderes comunitarios y organizaciones de víctimas volvieron a advertir sobre el aumento del reclutamiento de menores y jóvenes por parte de grupos armados. Aseguran que, pese a los constantes llamados, la respuesta institucional sigue siendo insuficiente para contener la situación y atender la crisis humanitaria que atraviesa la región.

Yudith García, presidenta de la Mesa Departamental de Víctimas, insistió a Caracol Radio en que es urgente una intervención articulada entre las entidades del orden nacional, departamental y municipal para prevenir que los grupos ilegales sigan captando jóvenes en los corregimientos y veredas más vulnerables.

“Necesitamos que las entidades se unifiquen para llevar programas recreativos, de educación y fortalecimientos económicos para los jóvenes. Como nos decía hace poco un muchacho, aquí lo único que se ve es la presencia de los grupos; queremos que en lugar de eso se vea la presencia del Estado”, afirmó.

García también resaltó la necesidad de abrir espacios de diálogo entre las comunidades afectadas y los grupos armados desmovilizados con el fin de avanzar en la reconciliación y reconstruir la confianza.

Según la líder, estos acercamientos permitirían disminuir la estigmatización, promover alternativas para los jóvenes y fortalecer los procesos comunitarios que buscan resistir a la violencia.

Las víctimas reclaman que, mientras no haya una acción conjunta y sostenida, los grupos armados seguirán aprovechando las carencias sociales y económicas para reclutar a jóvenes que no encuentran oportunidades.

Por ello, insisten en que el Estado debe garantizar programas permanentes de protección, inversión social y acompañamiento integral para reducir los factores de riesgo.

Las organizaciones esperan que las autoridades adopten medidas inmediatas y que los programas de prevención lleguen al territorio con la continuidad y la cobertura necesarias para proteger a los jóvenes y evitar que nuevas familias se vean afectadas por el conflicto.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad