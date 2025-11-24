Víctimas exigen frenar el reclutamiento en el Catatumbo

El reclutamiento forzado por parte de grupos armado al margen de la ley sigue generando temor en las comunidades del Cauca. Crédito: Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Norte de Santander.

En el Catatumbo, líderes comunitarios y organizaciones de víctimas volvieron a advertir sobre el aumento del reclutamiento de menores y jóvenes por parte de grupos armados. Aseguran que, pese a los constantes llamados, la respuesta institucional sigue siendo insuficiente para contener la situación y atender la crisis humanitaria que atraviesa la región.

Yudith García, presidenta de la Mesa Departamental de Víctimas, insistió a Caracol Radio en que es urgente una intervención articulada entre las entidades del orden nacional, departamental y municipal para prevenir que los grupos ilegales sigan captando jóvenes en los corregimientos y veredas más vulnerables.

“Necesitamos que las entidades se unifiquen para llevar programas recreativos, de educación y fortalecimientos económicos para los jóvenes. Como nos decía hace poco un muchacho, aquí lo único que se ve es la presencia de los grupos; queremos que en lugar de eso se vea la presencia del Estado”, afirmó.

García también resaltó la necesidad de abrir espacios de diálogo entre las comunidades afectadas y los grupos armados desmovilizados con el fin de avanzar en la reconciliación y reconstruir la confianza.

Según la líder, estos acercamientos permitirían disminuir la estigmatización, promover alternativas para los jóvenes y fortalecer los procesos comunitarios que buscan resistir a la violencia.

Las víctimas reclaman que, mientras no haya una acción conjunta y sostenida, los grupos armados seguirán aprovechando las carencias sociales y económicas para reclutar a jóvenes que no encuentran oportunidades.

Por ello, insisten en que el Estado debe garantizar programas permanentes de protección, inversión social y acompañamiento integral para reducir los factores de riesgo.

Las organizaciones esperan que las autoridades adopten medidas inmediatas y que los programas de prevención lleguen al territorio con la continuidad y la cobertura necesarias para proteger a los jóvenes y evitar que nuevas familias se vean afectadas por el conflicto.