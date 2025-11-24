Un menor de siete años es el primer quemado con pólvora en Norte de Santander

Norte de Santander

A seis días que llegue el mes de diciembre, Norte de Santander ya registra su primera víctima de quemados con pólvora.

El hecho se presentó en el barrio Esperanza, parte alta del municipio de Villa del Rosario. Según el reporte de las autoridades, la víctima es un menor de siete años, quien resultó lesionado en una de sus manos.

El niño fue trasladado hasta un centro médico, donde recibió la atención oportuna y se recupera con satisfacción.

Norte de Santander fue uno de los departamentos que más personas lesionadas con pólvora registró en las festividades de fin de año del 2024 e inicio del 2025, con más de 80 casos.

Las autoridades previamente indicaron que adelantan decretos especiales para evitar que se presente una situación similar a la del año anterior. Sin embargo, hasta el momento, no se ha expedido el mismo, mientras en áreas periféricas como los anillos viales, ya se comienzan a ver varios locales comerciales con la venta de pólvora.